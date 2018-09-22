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Su Kesintisi 11 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 11 Ekim 2019 Cuma Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 11 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 11 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 11 Ekim 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

11 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • NALLIHAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 7.09.2019 14:00:00
Tamir Tarihi: 11.10.2019 17:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Çiller mahallesi sondaj kuyusu çökmesi nedeniyle su verilememektedir
Etkilenen Yerler: Çiller mahallesi

  • POLATLI su kesintisi

Arıza Tarihi: 11.10.2019 08:10:00
Tamir Tarihi: 11.10.2019 13:00:00
Detay: ESENTEPE MAHALLESİ DUMLUPINAR CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ESENTEPE MAHALLESİ

  • POLATLI su kesintisi

Arıza Tarihi: 11.10.2019 08:15:00
Tamir Tarihi: 11.10.2019 13:00:00
Detay: ŞEHİTLİK MAHALLESİ YILDIZTEPE CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİNİN BİR KISMI

  • PURSAKLAR su kesintisi

Arıza Tarihi: 11.10.2019 09:30:00
Tamir Tarihi: 11.10.2019 10:45:00
Detay: İÇME SUYU ŞEBEKE BORUSUNDA BORUDA HASAR OLDUĞU İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: PURSAKLAR, YUNUS EMRE MAH SARAYBOSNA CAD

  • KEÇİÖREN su kesintisi

Arıza Tarihi: 11.10.2019 08:45:00
Tamir Tarihi: 11.10.2019 14:00:00
Detay: ATAPARK MAHALLESİ 540 CADDE İÇERİSİNDE ŞEBEKE ARIZASI KAYNAKLI KESİNTİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ATAPARK - KUŞCAĞIZ

  • AYAŞ su kesintisi

Arıza Tarihi: 11.10.2019 09:15:00
Tamir Tarihi: 11.10.2019 14:00:00
Detay: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI MAHALLESİ DAĞITIM HATTI ÇALIŞMASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ
Etkilenen Yerler: AYAŞ EMİNE TEVFİKA MAHALLESİ

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