Su Kesintisi 11 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 11 Ekim 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 11 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 11 Ekim 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
11 Ekim 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.10.2020 23:00:00
Tamir Tarihi: 15.10.2020 23:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:11.10.2020 23:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :15.10.2020 23:00 DETAY: PLANLI SU KESİNTİSİ : POLATLI YA SU TEMİN EDEN YÜZÜKBAŞI ANA İLETİM HATTINDA SIK,SIK ARIZALAR OLUŞMASINDAN DOLAYI REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: ETKİLENECEK YERLER: ŞENTEPE MAH.ESENTEPE MAH.GÜLVEREN MAH.İSTİKLAL MAH.YENİ MAH.CUMHURİYET MAH.ZAFER MAH.KURTULUŞ MAH.FATİH MAHALLESİ.GAZİ MAH.ŞEHİTLİK MAH.ÇAMLICA MAH.MEHMETAKİF MAH.KARAPINAR MAH.BASRI MAH.KARACAAHMET MAH.KIRANHARMAN MAH.SAZLAR MAH.GENÇALİ MAH.ÖMERLER MAH.BEYLİKKÖPRÜ MAH.KARAİLYAS MAH.İĞCİLER MAH.ESKİPOLATLI MAH.KARAHAMZALI MAH.GÜMÜŞYAKA MAH.KOCAHACILI MAHALLELERİNİN TAMAMI
ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.10.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 11.10.2020 17:00:00
Detay: Önder mahallesi,Atılgan sokak içerisinde meydana gelen ana iletim hattındaki arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Önder mahallesinin bir kısmı ve Ulubey mahallesinin bir kısmı.
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.10.2020 09:50:00
Tamir Tarihi: 11.10.2020 13:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ MİTHATPAŞA CADDESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ- YENİMAHALLE BİR BÖLÜMÜ
ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.10.2020 10:15:00
Tamir Tarihi: 11.10.2020 15:00:00
Detay: Çankaya mahallesi ziaur rahman caddesi 300 luk şebeke hatında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: G.O.Paşa Mahallesi Kazm Özalp Mahallesi Kelebek Sokak,Koza Sokak,Ziaur Rahman Caddesi
GÜDÜL PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.10.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 11.10.2020 13:00:00
Detay: GÜDÜL İLÇESİ ÇAĞA MAH.KÜMEEVLER DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ÇAĞA MAH. TAMAMI
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.10.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 12.10.2020 10:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Tekke Mahallesi İçme Suyu Kuyusunda Seviye Düşmesi nedeniyle su verilememektedir.
Etkilenen Yerler: Tekke Mahallesi.
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