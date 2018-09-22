Su Kesintisi 11 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 11 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 11 Ekim Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?