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Su Kesintisi 11 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 11 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 11 Ekim Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 11 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 11 Ekim 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 11 Ekim Ankara Su Kesintisi!

İşte  11 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

11 Ekim 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 11.10.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 11.10.2021 15:00:00
Detay: Avcilar Mah.1009 cad İçi Arizali olan ø200 içme suyu hat vanasi degişimi nedeniyle su kesintisi yapilmaktadir.
Etkilenen Yerler: :Avcilar mah.1009 cad.Akgüvercin cad ve civari Kaletepe Mah.üst kodlari

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 11.10.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 11.10.2021 14:00:00
Detay: ETİMESGUT, ERYAMAN MAH. ŞAPKA DEVRİMİ CD. NO:29 ADRESİNDE REFERANS KONUTLARI SİTE İÇİ BRANŞMAN BAĞLANTISI İÇİN PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: TUNAHAN MAHALLESİ GENELİ

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 11.10.2021 10:30:00
Tamir Tarihi: 11.10.2021 14:00:00
Detay: Gölbaşı kızılcaşar mahallesi tek yapı kooperatifi 2698 sokakta @ 90 lik PVC hattaki arıza nedeniyle 11/10/2021 saat 10:30 ile 14:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Tek yapı kooperatifi

POLATLI

Arıza Tarihi: 11.10.2021 10:30:00
Tamir Tarihi: 11.10.2021 20:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 11.10.2021 10:30 TAHMİNİ :ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 11.10. 2021 20:00 ARIZA DETAY: Polatlı İlçesi :Şentepe Mahallesi Samanyolu Caddesi üzerinde ( 220 lik ) (110 Luk ) Su Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz). ETKİLENEN YERLER: Şentepe Mahallesi Gülveren Mahallesi Esentepe Mahallesi
Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi Gülveren Mahallesi Esentepe Mahallesi

KALECİK

Arıza Tarihi: 11.10.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 11.10.2021 11:30:00
Detay: Kalecik Halit Cevri Aslangil Mahallesi 43.Sokak üzerinde firma tarafından kanal çalışmaları esnasında Q63 lık PVC ana iletim hattında oluşan arıza nedeniyle saat 11:30 kadar su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil Mahallesi bir kısmı

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