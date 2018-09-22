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Su Kesintisi 11 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 11 Eylül 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 11 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 11 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 11 Eylül 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 11 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte 11 Eylül 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

11 Eylül 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.09.2020 23:00:00
Tamir Tarihi: 11.09.2020 12:00:00
Detay: Sincan İçesine bağlı Gökçek Mahallesi 267 Sokak içerisinde 600 lük içme suyu hattında oluşan arıza sebebi ile plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Güzelkent Mahallesi, Yavuz Selim mahallesi, Eryaman Mahallesi, Tunahan Mahallesi Şeker mahallesi Şehit osman avcı mahallesi Altay mahallesi

 

KAZAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.09.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 11.09.2020 12:00:00
Detay: Sincan İçesine bağlı Gökçek Mahallesi 267 Sokak içerisinde 600 lük içme suyu hattında oluşan arıza sebebi ile plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: KAHRAMANKAZAN SARAY MAHALLESİ,KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ VE SARAYKENT SANAYİ SİTESİ

 

SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.09.2020 08:25:00
Tamir Tarihi: 11.09.2020 12:10:00
Detay: Sincan İçesine bağlı Gökçek Mahallesi 267 Sokak içerisinde 600 lük içme suyu hattında oluşan arıza sebebi ile plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ-FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ-MENDERES MAHALLESİ-GÖKÇEK MAHALLESİ-ULUBATLI HASAN MAHALLESİ-YUNUS EMRE MAHALLESİ-TÖREKENT MAHALLESİ-ÇOĞLU MAHALLESİ-FATİH MAHALLESİ-GAZİ OSMAN PAŞA MAHALLESİ

 

SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.09.2020 09:45:00
Tamir Tarihi: 11.09.2020 17:00:00
Detay: SİNCAN SARAYCIK MAHALLESİ İÇERİSİNDE OLUŞAN 300 LÜK ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI PLANSIZ KESİNTİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: OSMANLI MAHALLESİ - ERTUĞRUL GAZİ MAHALLESİ - SARAYCIK MAHALLESİ

 

YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.09.2020 23:00:00
Tamir Tarihi: 11.09.2020 12:00:00
Detay: Sincan İçesine bağlı Gökçek Mahallesi 267 Sokak içerisinde 600 lük içme suyu hattında oluşan arıza sebebi ile plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: MAVI YILDIZ VE İKİNCİ İNONU CADDESİ ATA MAHALLESİ 3525 SOKAK VE ÇEVRESİ

 

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