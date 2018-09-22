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Su Kesintisi 11 Haziran 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 11 Haziran 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 11 Haziran 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 11 Haziran 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 11 Haziran 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

11 Haziran 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • ÇUBUK su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 11.06.2019 10:00:00
Tamir Tarihi: 11.06.2019 16:00:00
Detay: DUMLUPINAR MAH.ANA ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE SULAR KESİLMİŞDİR
Etkilenen Yerler: DUMLUPINAR MAH. TAMAMI

  • NALLIHAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 11.06.2019 08:25:00
Tamir Tarihi: 11.06.2019 12:25:00
Detay: Nallıhan ilçesi Atatürk mah.Mehmet Akif cad. şebeke hattında meydana gelen 90 lık asbet boru arızası nedeniyle yüksek kısımlara su verilememektedir
Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAH.-YAZI MAH.-HACIBEY MAH.ALİ AĞA MAH. YÜKSEK KISIMLARI

  • MAMAK su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 11.06.2019 10:00:00
Tamir Tarihi: 11.06.2019 17:00:00
Detay: Mamak ilçesi kutlu düğün mahallesinde enerji sa bakım onarım çalışması nedeni ile saat 17.00 a kadar enerji olmadığı için su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: kutlu düğün mahallesi geneli

  • KAZAN su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 11.06.2019 10:00:00
Tamir Tarihi: 11.06.2019 15:00:00
Detay: Sebeke hattinda meydana gelen ariza nedeniyle su kesintisi yapilmaktadir.
Etkilenen Yerler: Yıldırım beyazıt mh.kanal üstü

  • POLATLI su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 11.06.2019 08:00:00
Tamir Tarihi: 11.06.2019 14:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ ZAFER MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ZAFER MAHALLESİ KURTULUŞ MAHALLESİ BİR KISIMI

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