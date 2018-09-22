Su Kesintisi 11 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 11 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 11 Kasım 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
11 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
TEMELLİ
Arıza Tarihi: 11.11.2019 09:15:00
Tamir Tarihi: 11.11.2019 14:30:00
Detay: TEMELLİ BELDESİ GAZİ MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ŞİRKET ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: ŞAİR OSMAN KOÇ CADDESİ NUR CADDESİ ŞEHİT KUBİLAY CADDESİ VE SANAYİ SİTESİ
İLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.