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Su Kesintisi 11 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 11 Kasım 2019 Salı Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 11 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 11 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 11 Kasım 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

11 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

TEMELLİ

Arıza Tarihi: 11.11.2019 09:15:00
Tamir Tarihi: 11.11.2019 14:30:00
Detay: TEMELLİ BELDESİ GAZİ MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ŞİRKET ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: ŞAİR OSMAN KOÇ CADDESİ NUR CADDESİ ŞEHİT KUBİLAY CADDESİ VE SANAYİ SİTESİ

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