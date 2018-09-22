Su Kesintisi 11 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 11 Kasım 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 11 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 11 Kasım 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
11 Kasım 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.11.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 11.11.2020 12:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi 100. Yıl Mahallesi Saka Sokak'ta PVC Ø75 mm. Dağıtım Şebeke Hattında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Plansız İçmesuyu Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: 100. Yıl Mh. - Fatih Mh.
SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.11.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 12.11.2020 12:00:00
Detay: MALIKÖY IHLAMURKENT BEY KONUTLARINDA OLUSAN SU ARIZASINDAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILDI
Etkilenen Yerler: MALIKÖY IHLAMURKENT BEY KONUTLARI TÜMÜ
GÖLBAŞI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.11.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 11.11.2020 15:00:00
Detay: GÖLBAŞI EYMİR MAHALLESİ DOĞA SİTESİNDE Q110 PE BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAK
Etkilenen Yerler: GÖLBAŞI EYMİR TOKİ BLOKLARI
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