Su Kesintisi 11 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 11 Kasım 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 11 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 11 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 11 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 11 Kasım 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

11 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 11.11.2021 12:00:00

Tamir Tarihi: 11.11.2021 23:55:00

Detay: ALTINDAĞ BÖLGE PLANLI SU KESİNTİSİ P-17 Pompa istanyonunda Elektirik ve Mekanik işleri şube müdürlüğü uhtesinde çalışan firma ile 11.11.2021 tarihinde elektrik ve mekanik işlerinde kapasite artımı çalışması sebebiyle 11.11.2021 tarihinde saat 12:00 ile 23:55 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Beşikkaya mah.Karapürçek mah.Başpınar mah.Feridun çelik mah.Kavaklı mah.

MAMAK

Arıza Tarihi: 11.11.2021 12:00:00

Tamir Tarihi: 11.11.2021 23:55:00

Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ; Mamak ilçesi P-17 Pompa istanyonunda Elektrik ve Mekanik İşleri Şube Müdürlüğü uhdesinde çalışan firma ile kapasite artımı çalışması sebebiyle 11.11.2021 tarihinde12:00 ile 23:55 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Başak mahallesi ve Hüseyingazi mahallesi türbe yolu ile Ekin mahallesinin üst kotları

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 11.11.2021 05:30:00

Tamir Tarihi: 11.11.2021 20:00:00

Detay: KARŞIYAKA MAHALLESİ HAYMANA YOLU CADDESİ UZERİNDE BULUNAN Q600 LÜK HATTA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE

Etkilenen Yerler: HACILAR,HACIHASAN,BALLIKPINAR,İKİZCE,GÖKÇEHÖYÜK,YAVRUCUK,HACIMURATLI MAHALLELERİ KARŞIYAKA

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 11.11.2021 06:30:00

Tamir Tarihi: 11.11.2021 13:00:00

Detay: BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 172 SOKAK İÇERİSİNDEKİ Q100 LÜK ÇELİK HATTAKİ ARIZA NEDENİ İLE

Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER MAHALLESİNİN BİR KISMI

POLATLI

Arıza Tarihi: 11.11.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 11.11.2021 12:00:00

Detay: POLATLI İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ ANKARA CADDESİNDE YÜKLENİCİ FİRMA YENİ HATLARA SU BAĞLANTISI YAPACAĞINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

SİNCAN

Arıza Tarihi: 11.11.2021 09:40:00

Tamir Tarihi: 11.11.2021 13:00:00

Detay: Temelli Malıköy Mahallesi Küme Evleri içerisinde oluşan şebeke hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Malıköy mahallesi

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 11.11.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 11.11.2021 12:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ AVCILAR MAHALLESİ 999/1SOKAK İÇİNDE ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: AVCILAR VE KALETEPE MAHALLELERİ BİR KISMI

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