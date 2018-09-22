Su Kesintisi 11 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 11 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 11 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 11 Mart 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
11 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.03.2020 09:45:00
Tamir Tarihi: 11.03.2020 15:00:00
Detay: ÇANKAYA, ALACAATLI MAHALLESİ 3380 CADDE İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN Q160 LIK KOLYE ARIZASININ TAMİRATI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ÇANKAYA, ALACAATLI MAHALLESİ 3380 CADDE,3296 CADDE BİR KISMI, 5052 SOKAK. ÖZDOYA SİTESİ, ANFORA DOSTLAR SİTESİ VE YAKIN ÇEVRESİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR BİLGİNİZE.
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