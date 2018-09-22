  • BIST 100.416
  • Altın 328,494
  • Dolar 6,1304
  • Euro 6,9553
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 4 °C
»

Su Kesintisi 11 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 11 Mart 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 11 Mart Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 11 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 11 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 11 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 11 Mart 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

11 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 11.03.2020 09:45:00
Tamir Tarihi: 11.03.2020 15:00:00
Detay: ÇANKAYA, ALACAATLI MAHALLESİ 3380 CADDE İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN Q160 LIK KOLYE ARIZASININ TAMİRATI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ÇANKAYA, ALACAATLI MAHALLESİ 3380 CADDE,3296 CADDE BİR KISMI, 5052 SOKAK. ÖZDOYA SİTESİ, ANFORA DOSTLAR SİTESİ VE YAKIN ÇEVRESİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR BİLGİNİZE.

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 5
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Koronayı korkuttuk11 Mart 2020 Çarşamba 00:37
  • Galip Ağabeyin Ardından…11 Mart 2020 Çarşamba 00:07
  • Adana'da görülmesi gereken 10 yer...10 Mart 2020 Salı 14:33
  • İstanbul Ordu arası kaç km? İstanbul Ordu arası kaç saat? İstanbul'dan Ordu'ya nasıl gidilir? 10 Mart 2020 Salı 14:23
  • Kaç kişi korona virüsten öldü? Dünya’da kaç kişi korona virüse yakalandı?10 Mart 2020 Salı 10:42
  • Esnaflarımızın adını kirletiyorlar10 Mart 2020 Salı 03:05
  • 4 yıldır bitmedi10 Mart 2020 Salı 02:05
  • Anafartalar Çarşısı’nda 5 yıldır süren kiralama yasağı sona erdi.10 Mart 2020 Salı 01:05
  • Göçmenler10 Mart 2020 Salı 00:35
  • Hitler Almanya’sından, Hitler Yunanistan’ına!10 Mart 2020 Salı 00:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti