Su Kesintisi 11 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 11 Mayıs 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 11 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
11 Mayıs 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.05.2020 09:40:00
Tamir Tarihi: 11.05.2020 11:30:00
Detay: Mamak ilçesi Şirintepe mahallesi 1005 sokak ile 1003 sokak köşesinde Q100 lük duktil boru içmesuyu şebeke hattında oluşan boru arızasından dolayı 11.30a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: 1005.1003.999.998 sokaklar
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