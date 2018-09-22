  • BIST 96.471
  • Altın 362,706
  • Dolar 6,6741
  • Euro 7,3050
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 14 °C
»

Su Kesintisi 11 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 11 Nisan 2020 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 11 Nisan Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 11 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 11 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 11 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 11 Nisan 2020 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

11 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

YAKIN ZAMANDA PLANLI SU KESİNTİSİ BULUNMAMAKTADIR

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Birlik Derneği'nden bir ilk10 Nisan 2020 Cuma 04:12
  • Ebeveynler aman dikkat!10 Nisan 2020 Cuma 03:14
  • Hayatı boyunca dik durdu10 Nisan 2020 Cuma 02:13
  • Ankara Milli Dayanışma Kampanyasına sessiz kalmadı10 Nisan 2020 Cuma 01:12
  • Stres De Bulaşıcıdır10 Nisan 2020 Cuma 00:44
  • Tevbe İstiğfar Etmek10 Nisan 2020 Cuma 00:11
  • Diyanetin salgın hastalık fetvası09 Nisan 2020 Perşembe 14:45
  • Bu yıl teravi namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi09 Nisan 2020 Perşembe 13:34
  • Cehalet ve Hikmet09 Nisan 2020 Perşembe 00:47
  • Karantina Temrinleri09 Nisan 2020 Perşembe 00:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti