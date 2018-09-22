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Su Kesintisi 11 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 11 Nisan 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 11 Nisan Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 11 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 11 Nisan 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 11 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 11 Nisan 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

11 Nisan 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.04.2021 09:40:00
Tamir Tarihi: 11.04.2021 17:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ İSTİKLAL MAHALLESİ ALAADDİN SOKAKTA YÜKLENİCİ FİRMANIN DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA VERMİŞ OLDUĞU ZARAR NEDENİYLE SU KESİNTISI YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ İSTİKLAL MAHALLESİ Bİ KISMI

 

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