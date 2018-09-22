Su Kesintisi 11 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 11 Ocak 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 11 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 11 Ocak 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
11 Ocak 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.01.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 11.01.2021 13:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ ALAATTIN SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ İSTİKLAL MAHALLESİNİN VE RÜSTEMPAŞA MAHALLESİNİN BİR KISMI
YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.01.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 11.01.2021 17:00:00
Detay: Yenimahalle Yuva Mah.Anteks Sanayi Sitesi bölgesinde Su inşaat Daire Başkanligi kontrolünde ø200 Duktil içme suyu Dagitim hatti baglanti çalişmasi nedeniyle su kesintisi yapılacaktir
Etkilenen Yerler: :Yuva Mah.Mermerciler San.Sitesi
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