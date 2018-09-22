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Su Kesintisi 11 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 11 Şubat 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 11 Şubat Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 11 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 11 Şubat 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 11 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 11 Şubat 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

11 Şubat 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.02.2020 08:55:00
Tamir Tarihi: 11.02.2020 15:30:00
Detay: CUMHURİYET.MAHALLESİ.ALAADDİN.SOKAKTA OLUŞAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: ALAADDİN SOKAK VE ÇEVRESİ

  • ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.02.2020 11:00:00
Tamir Tarihi: 11.02.2020 19:00:00
Detay: HİLAL MAHALLESİ 677 SOKAK İÇERİSİNDE İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ANİ ARIZADAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: HİLAL MAHALLESİ,SANCAK MAHALLESİ,ORAN MAHALLESİ,YILDIZEVLER MAHALLESİ,İLKBAHAR MAHALLES,KIRKKONAKLAR MAHALLESİ,BİRLİK MAHALLESİ,YUKARI DİKMEN MAHALLESİ,AŞAĞI DİKMEN MAHALLESİ

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