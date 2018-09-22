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Su Kesintisi 11 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 11 Temmuz 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 11 Temmuz Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 11 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 11 Temmuz 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 11 Temmuz Ankara Su Kesintisi!

İşte  11 Temmuz 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

11 Temmuz 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Akyurt

 

Arıza Tarihi: 11.07.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 11.07.2021 14:05:00
Detay: Akyurt ilçesi yıldırım mahallesi Şehit Tezcan özdemir caddesi içi ana iletim hattında oluşan arıza nedeniyle 3 saat su kesintisi uygulanacaktır
Etkilenen Yerler: Yıldırım Mahallesi geneli

Nallıhan

 

Arıza Tarihi: 11.07.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 11.07.2021 15:00:00
Detay: FATİH MAHALLESİ FEHMİ EREN BULVARINDAKİ ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø90 PVC BORU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

 

Arıza Tarihi: 11.07.2021 11:30:00
Tamir Tarihi: 11.07.2021 15:00:00
Detay: NASUHPAŞA MAHALLESİ YUNUSEMRE BULVARINDAKİ DOĞALGAZ HATTI KAZISI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø90 PVC BORU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ, 100. YIL MAHALLESİ, NASUHPAŞA MAHALLESİ

Altındağ

 

Arıza Tarihi: 11.07.2021 11:55:00
Tamir Tarihi: 11.07.2021 15:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Ulubey Mahallesi Yalınç Sokak ile Çalım Sokak kesişiminde Q200 lük duktil boru bağlantısı nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Ulubey Ve Önder Mahalleleri

Ayaş

 

Arıza Tarihi: 11.07.2021 08:55:00
Tamir Tarihi: 11.07.2021 16:00:00
Detay: Ayaş Bayram Mahallesi Kümeevler içerisinde meydana gelen 90 lık içme suyu Ana iletim hattı boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktir.
Etkilenen Yerler: Bayram ve Gökçebağ Mahalleleri

Yenimahalle

 

Arıza Tarihi: 11.07.2021 11:00:00
Tamir Tarihi: 11.07.2021 15:00:00
Detay: Yenimahalle Kentkoop mah.1844 sok özyuvam sitesi içi ø100 hat vanasinda oluşan ariza nedeniyle su kesintisi yapilmiştir.
Etkilenen Yerler: Kentkoop mah.1844 sok ve civari

Pursaklar

 

Arıza Tarihi: 11.07.2021 10:50:00
Tamir Tarihi: 11.07.2021 17:50:00
Detay: Pursaklar İlçesi, Yuva Mahallesi Su Kuyusu İle Su Deposu arası iletim hattında oluşan arıza nedeniyle 7 saat kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Yuva Mahallesi

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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