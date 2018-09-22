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Su Kesintisi 12 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 12 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 12 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 12 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 12 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte  12 Ağustos 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

12 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Elmadağ

 

Arıza Tarihi: 11.08.2021 19:05:00
Tamir Tarihi: 12.08.2021 10:10:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ TATLICA MAHALLESİNDEKİ KARGALI BARAJINDAKİ BARAJDAN SU ALMA VANASINDAKİ ARIZADAN DOLAYI ÜST KOTLARDAN SUSUZLUK ŞİKAYETİ GELEBELİR.
Etkilenen Yerler: KURTULUŞ MAH İSMETPAŞA MAH KEMALPAŞA MAH

Nallıhan

 

Arıza Tarihi: 12.08.2021 09:15:00
Tamir Tarihi: 12.08.2021 15:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi 100.yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde devam eden Atık su şebeke hattı yenileme çalışmaları esnasında İçme suyu Dağıtım şebeke hattı 75 mm. lik P V C Borusunun zarar verilmesi nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: 100.Yıl Mahallesi-Fatih Mahallesi-Nasuh paşa Mahallesi Ankara-İstanbul Devlet Yolu- Hacı bey Mahallesi Ankara-İstanbul Devlet yolu alt kısımları.

Ayaş

 

Arıza Tarihi: 12.08.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 12.08.2021 13:00:00
Detay: Ayaş Hacırecep mahallesi Fatih Sultan Mehmet caddesi İçerisinde bulunan 110 'luk İçme Suyu dağıtım hattı borusuna Doğal Çalışması sırasında ilgili firmanın zarar vermesi sonucu su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Ayaş, Hacımemi,Dervişimam,Emine Tevfika Ayaşlı mahalle, Ferahfaki ,Şeymuhittin, Camiatik ve Ömeroğlu Mahalleleri, hacırecep, Hacıveli mahalleleri.

Etimesgut

 

Arıza Tarihi: 12.08.2021 06:30:00
Tamir Tarihi: 12.08.2021 10:00:00
Detay: Etimesgut ilçesi Yeşilova mah 4002 cadde içerisinde meydana gelen Q125,lik şebeke arızası nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Yeşilova mah bir kısmı

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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