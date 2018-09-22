Su Kesintisi 12 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 12 Ekim 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 12 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 12 Ekim 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
12 Ekim 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.10.2020 23:00:00
Tamir Tarihi: 15.10.2020 23:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:11.10.2020 23:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :15.10.2020 23:00 DETAY: PLANLI SU KESİNTİSİ : POLATLI YA SU TEMİN EDEN YÜZÜKBAŞI ANA İLETİM HATTINDA SIK,SIK ARIZALAR OLUŞMASINDAN DOLAYI REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: ETKİLENECEK YERLER: ŞENTEPE MAH.ESENTEPE MAH.GÜLVEREN MAH.İSTİKLAL MAH.YENİ MAH.CUMHURİYET MAH.ZAFER MAH.KURTULUŞ MAH.FATİH MAHALLESİ.GAZİ MAH.ŞEHİTLİK MAH.ÇAMLICA MAH.MEHMETAKİF MAH.KARAPINAR MAH.BASRI MAH.KARACAAHMET MAH.KIRANHARMAN MAH.SAZLAR MAH.GENÇALİ MAH.ÖMERLER MAH.BEYLİKKÖPRÜ MAH.KARAİLYAS MAH.İĞCİLER MAH.ESKİPOLATLI MAH.KARAHAMZALI MAH.GÜMÜŞYAKA MAH.KOCAHACILI MAHALLELERİNİN TAMAMI
KEÇİÖREN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.10.2020 16:30:00
Tamir Tarihi: 11.10.2020 23:30:00
Detay: ŞENYUVA MAHALLESİ MERİÇ CADDESİ KUZEY ANKARA 7.ETAP İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: KUZEY ANKARA 7.ETAP VE CİVARI
GÖLBAŞI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 12.10.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 12.10.2020 15:00:00
Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ GÖKÇEHÜYÜK MAHALLESİ HAYMANA YOLU ÜZERİNDEKİ Q280PE BORUDAKİ ARIZA NEDENİ İLE
Etkilenen Yerler: GÖKÇEHÜYÜK MAH YAVRUCUK MAH İKİZCE MAH HACIMURATLI MAHALLELERİ
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.10.2020 16:45:00
Tamir Tarihi: 12.10.2020 18:00:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ GÖKÇEÖZ MAHALLESİ POMPA İSTASYONUNDA MOTOR ARIZASI NEDENİ İLE SU VERİLEMEMEKTEDİR.
Etkilenen Yerler: GÖKÇEÖZ MAHALLESİ
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.10.2020 21:40:00
Tamir Tarihi: 12.10.2020 15:40:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ ÇAYIRHAN MAHALLESİ ALADAĞ MEVKİİNDE ANA İLETİM HATTI (PE 110)ARIZASI NEDENİ İLE SU VERİLEMEMEKTEDİR.
Etkilenen Yerler: ÇAYIRHAN MAHALLESİ 101-102-103-104-106-107-131.SK.
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.10.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 12.10.2020 10:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Tekke Mahallesi İçme Suyu Kuyusunda Seviye Düşmesi nedeniyle su verilememektedir.
Etkilenen Yerler: Tekke Mahallesi.
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