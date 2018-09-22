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Su Kesintisi 12 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 12 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 12 Ekim Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 12 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 12 Ekim 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 12 Ekim Ankara Su Kesintisi!

İşte  12 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

12 Ekim 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

AKYURT

Arıza Tarihi: 12.10.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 12.10.2021 13:00:00
Detay: AKYURT YILDIRIM MAHALLESİ KUTLUAY SOKAK İÇİ ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR. PLANLI OLMAYAN SU KESİNTİSİ NEDENİYLE VERMİŞ OLDUĞUMUZ GEÇİCİ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ...
Etkilenen Yerler: YILDIRIM MAHALLESİ

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