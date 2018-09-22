Su Kesintisi 12 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 12 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 12 Eylül Ankara Su Kesintisi!
İşte 12 Eylül 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
12 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
Etimesgut
Arıza Tarihi: 11.09.2021 23:00:00
Tamir Tarihi: 12.09.2021 14:00:00
Detay: ETİMESGUT, PİYADE MAH. 1848 SK İÇİNDEKİ CAMİİ İNŞAATINDAKİ TOPRAK ÇÖKMESİNDEN KAYNAKLI Ø100 DUKTİL ANA ŞEBEKE HATTININ ZARAR GÖRMESİ NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: PİYADE MAH. 1848 SK VE 1857 SK CİVARI
Nallıhan
Arıza Tarihi: 12.09.2021 08:05:00
Tamir Tarihi: 12.09.2021 17:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Aliağa Mahallesi Orhan Eren caddesinde meydana gelen Dağıtım şebeke hattı (125 lik Asbest boru) arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Aliağa mahallesi-Nasuh paşa mahallesi-Hacı bey mahallesi-Yazı mahallesi-Atatürk mahallesi.
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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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