Su Kesintisi 12 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 12 Kasım 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 12 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 12 Kasım 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
12 Kasım 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 12.11.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 12.11.2020 14:00:00
Detay: Altındağ İlçesi Önder Mahallesi Çamlıtepe Caddesi ile Çalım Sokak birleşiminde yapılacak olan bakım ve onarım çalışması sebebiyle Su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Önder Mahallesinin bir kısmı,Ulubey Mahallesinin bir kısmı.
ELMADAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.11.2020 22:00:00
Tamir Tarihi: 12.11.2020 01:00:00
Detay: Elmadağ ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Su deposu Sokak içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hattındaki arıza nedeni ile su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yenice, Yenipınar, Yenidoğan ve İsmetpaşa Mahallesi bir kısmı
GÖLBAŞI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 12.11.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 12.11.2020 15:00:00
Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ HACIHASAN MAHALLESİ HAYMANA YOLU ÜZERİNDE Q280 PE BORU DAKİ ARIZA NEDENİ İLE PLANSIZ KESİNTİ YAPILACAK
Etkilenen Yerler: MOGAN SEVGİ ÇİCEĞİ VE ÇAYIR KUŞU SİTELERİ
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 12.11.2020 09:20:00
Tamir Tarihi: 12.11.2020 13:00:00
Detay: BEYPAZARI ZAFER MAHALLESİ ZAFER 1. SOKAKDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILICAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI ZAFER MAHALLESİ Bİ KISMI
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