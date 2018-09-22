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Su Kesintisi 12 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 12 Kasım 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 12 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 12 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 12 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 12 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 12 Kasım 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

12 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 12.11.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 12.11.2021 15:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi hacılar mahallesi hacılar bulvarı üzerinde bulunan @ 355 PE borudaki arıza nedeniyle 12/11/2021 saat 08:30 ile 15:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Hacılar mahallesi.

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 12.11.2021 09:40:00
Tamir Tarihi: 12.11.2021 12:00:00
Detay: ALTINDAĞ BÖLGE PLANSIZ SU KESİNTİSİ Gültepe mahallesi Tasasız sokak 20 numaradaki içme suyu şebeke borunun bağlantı yapılmasından dolayı (Q 200 Duktil boru) Saat:09:40 ile 12:00 Arası su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Gültepe mahallesi

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 12.11.2021 09:45:00
Tamir Tarihi: 12.11.2021 15:00:00
Detay: Alacaatlı mahallesi 3408 sokak içi pe 110 luk boru arızasından dolayı su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: nakkaş evleri tamamı

SİNCAN

Arıza Tarihi: 12.11.2021 10:10:00
Tamir Tarihi: 12.11.2021 15:00:00
Detay: Saraycık mahallesi Aluç Ali Paşa Bulv. da Fen işleri Daire Başkanlığının yol çalışması esnasında meydana gelen içme suyu dağıtım şebeke hat arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: Saraycık Mah.. ( Aluç Ali Paşa Bulv. 1601 cd. 1607 cd. 1608 cd. 1609 cd. 1610 cd.1611 cd. 1612 cd. )

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