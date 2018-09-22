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Su Kesintisi 12 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 12 Mart 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 12 Mart Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 12 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 12 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 12 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 12 Mart 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

12 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.03.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 12.03.2020 13:00:00
Detay: HACIKARA MAHALLESİ ŞEHİT SADIK EKİZ SOKAKTA OLUŞAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: HACIKARA MAHALLESİ ŞEHİT SADIK EKİZ CEVAT KÖPRÜCÜ CAD SANAYİ SİTESİ OCAK EVLERİ YUVAM KOOP VE CEVRELERİ

 

KALECİK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.03.2020 09:25:00
Tamir Tarihi: 12.03.2020 17:00:00
Detay: TABAKHANE DEPO İÇERİSİNDE BULUNAN ANA İLETİM HAT VANASININ ACİLEN DEĞİŞMESİ İÇİN BELİRTİLEN BÖLGELERE SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler: AHİLER YENİCE CUMA SARAY HALİLAĞA TABAKHANE AHİKEMAL ŞENYURT MAHALLELERİ ETKİLENECEKTİR.

 

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.03.2020 10:40:00
Tamir Tarihi: 12.03.2020 14:00:00
Detay: gazi mahallesi şehit Kubilay caddesi içerisinde meydana gelen su arızasından dolayı kesinti yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: yeni bacı mekii tamamı

 

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.03.2020 11:00:00
Tamir Tarihi: 12.03.2020 13:30:00
Detay: AYAŞ SİNANLI CUMA MAHALLESİ GAYRAN SOK İÇME SUYU DAĞITIM HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ
Etkilenen Yerler: AYAŞ SİNANLI HOCASİNAN,MAHKEME VE CUMA MAHALLESİ

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