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Su Kesintisi 12 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 12 Mart 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 12 Mart Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 12 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 12 Mart 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 12 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 12 Mart 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

12 Mart 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.03.2021 19:00:00
Tamir Tarihi: 11.03.2021 21:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BEYTEPE MAHALLESİ DEMİRCİLER SOKAK TA YÜKLENİCİ FİRMA KAZI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA VERMİŞ OLDUĞU ZARAR NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ BEYTEPE MAHALLESİ NİN BİR KISMI

 

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.03.2021 13:00:00
Tamir Tarihi: 12.03.2021 18:00:00
Detay: İlker Mahallesi İlker Caddesi içerisinde inşaat istinat duvarının yıkılmasından dolayı yol çökmesi yaşanmış olup bundan kaynaklı olarak Ø250'lik, Ø350'lik ve Ø500'lük temiz su borularında hasar meydana geldiğinden su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Osman Temiz Mahallesi Üst Kotları, Oran Şehri Mahallesi Üst Kotları, Hilal Mahallesi Üst Kotları, İlker Mahallesi, Malazgirt Mahallesi, Mürsel Uluç Mahallesi, Metin Akkuş Mahallesi, İlkbahar Mahallesi, Aşağı Dikmen Mahallesi, Yukarı Dikmen Mahallesi ve civarı

 

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.03.2021 09:15:00
Tamir Tarihi: 12.03.2021 12:30:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ESKİ HÜKÜMET CADDESİ NDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTI NDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: : BEYPAZARI İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ESKİ HÜKÜMET CADDESİ VE BİR KISMI

 

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