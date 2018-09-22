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Su Kesintisi 12 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 12 Nisan 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 12 Nisan Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 12 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 12 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 12 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 12 Nisan 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

12 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.04.2020 09:35:00
Tamir Tarihi: 12.04.2020 13:00:00
Detay: RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ DAĞSALI SOKAKTA MEYDANA GELEN ANA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ DAĞSALI SOKAK VE ÇEVRELERİ

 

ÇUBUK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.04.2020 10:10:00
Tamir Tarihi: 12.04.2020 12:00:00
Detay: Esenboğa Mahallesi Berat Sokakta meydana gelen Ø90mm içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle su akışı kesilmiş olup 12.04.2020 Saat 12:00 da su akışı sağlanabilecektir.
Etkilenen Yerler: Esenboğa Mahallesi Berat Sokak Bereket Sokak ve çevresinin bir kısmı etkilenmektedir.

 

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