Su Kesintisi 12 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 12 Nisan 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 12 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 12 Nisan 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
12 Nisan 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ELMADAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 12.04.2021 08:10:00
Tamir Tarihi: 12.04.2021 17:30:00
Detay: ANKARA ELMADAĞ İLÇESİ HİSAR KÖYDE BULUNAN TERFİ İSTASYONUN DA TESİSLER DAYRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİNCE KLEPE DEGİŞİMİ YAPILACAKTIR.HİSAR VE EDİĞE TERFİ İSTASYONLARI SU AKIŞI DURDURULMUŞTUR.
Etkilenen Yerler: KURTULU.MH. ÜTS KODLARINDAN BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VEYA SUSUZLUK GELEBİLİR.
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