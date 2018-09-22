  • BIST 1.382
  • Altın 458,268
  • Dolar 8,1970
  • Euro 9,7364
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
»

Su Kesintisi 12 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 12 Nisan 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 12 Nisan Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 12 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 12 Nisan 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 12 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 12 Nisan 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

12 Nisan 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.04.2021 08:10:00
Tamir Tarihi: 12.04.2021 17:30:00
Detay: ANKARA ELMADAĞ İLÇESİ HİSAR KÖYDE BULUNAN TERFİ İSTASYONUN DA TESİSLER DAYRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİNCE KLEPE DEGİŞİMİ YAPILACAKTIR.HİSAR VE EDİĞE TERFİ İSTASYONLARI SU AKIŞI DURDURULMUŞTUR.
Etkilenen Yerler: KURTULU.MH. ÜTS KODLARINDAN BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VEYA SUSUZLUK GELEBİLİR.

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Peribacaları Diyarı ve Güzel Atlar Ülkesi Kapadokya ziyaretçilerini bekliyor12 Nisan 2021 Pazartesi 05:05
  • İnternet Geldi İnsanlık Çağ Atladı12 Nisan 2021 Pazartesi 04:04
  • Başkent’te hibrit eğitim alanında önemli gelişme12 Nisan 2021 Pazartesi 03:03
  • İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar12 Nisan 2021 Pazartesi 02:20
  • Kısıtlamalarda metro yok geçit de yok12 Nisan 2021 Pazartesi 01:02
  • Büyük yanlış09 Nisan 2021 Cuma 09:37
  • Sıvı Yağ 100 TL'ye dayandı09 Nisan 2021 Cuma 05:05
  • Ramazan Ayının Hakkını Gözetelim09 Nisan 2021 Cuma 04:04
  • Ankaralı başkanların faaliyet raporları bir bir onaylandı09 Nisan 2021 Cuma 03:03
  • Cömertlik Gönülden Vermek09 Nisan 2021 Cuma 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti