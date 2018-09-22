  • BIST 118.664
  • Altın 295,115
  • Dolar 5,8693
  • Euro 6,5257
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 0 °C
»

Su Kesintisi 12 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 12 Ocak 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 12 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 12 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 12 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 12 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 12 Ocak 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

12 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • POLATLI SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 12.01.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 12.01.2020 12:00:00
Detay: Polatlı ilçesi kurtuluş mahallesi adalet sokak oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Kurtuluş mah

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

 

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 4
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Doğu Türkistan çağrısı12 Ocak 2020 Pazar 08:45
  • "Avustralya'daki develere talibim"12 Ocak 2020 Pazar 08:43
  • Cezaevinde kendini astı12 Ocak 2020 Pazar 08:41
  • CHP'li başkan yardımcısına silahlı saldırı12 Ocak 2020 Pazar 08:40
  • Libya'daki ateşkes başkent Trablus'ta kutlandı12 Ocak 2020 Pazar 08:39
  • İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı12 Ocak 2020 Pazar 08:37
  • Hafter Libya'da ateşkesi kabul etti12 Ocak 2020 Pazar 08:35
  • Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi12 Ocak 2020 Pazar 08:34
  • Fransa'da emeklilik reformunda 64 yaştan vazgeçildi12 Ocak 2020 Pazar 08:33
  • İstanbul'da korkutan deprem12 Ocak 2020 Pazar 08:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti