Su Kesintisi 12 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 12 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 12 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 12 Ocak 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
12 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 12.01.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 12.01.2020 12:00:00
Detay: Polatlı ilçesi kurtuluş mahallesi adalet sokak oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Kurtuluş mah
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