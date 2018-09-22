Su Kesintisi 12 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 12 Şubat 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 12 Şubat Ankara Su Kesintisi!
İşte 12 Şubat 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
12 Şubat 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 12.02.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 12.02.2020 13:00:00
Detay: ALTINDAĞ BÖLGESİ P10 SU DEPOSUNDA VANA ÇALIŞMASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ERZURUM MAHALLESİ VE CİVARI
- YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 13.02.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 13.02.2020 17:00:00
Detay: Burç Mahallesi Sorgun,712, 713 Sokaklar ve Değirmendere Caddesi ile Piri Cadde köşesi, Avcılar Mahallesi, Karahöyük caddesi adreslerinde DMA çalışmaları kapsamında yapılacak vana değişim çalışmasından dolayı su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Barıştepe Mahallesi, Burç Mahallesi, Kaletepe Mahallesinin bir kısmı, Kayalar Mahallesinin bir kısmı, Avcılar Mahallesinin bir kısmı
İLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.