Su Kesintisi 12 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 12 Şubat 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 12 Şubat Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?