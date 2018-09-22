Su Kesintisi 12 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 11 Temmuz 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 12 Temmuz Ankara Su Kesintisi!
İşte 12 Temmuz 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
12 Temmuz 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
Akyurt
Arıza Tarihi: 12.07.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 12.07.2021 12:00:00
Detay: Akyurt Yıldırım Mahallesi Şehit Tezcan Özdemir Caddesinde "Su İnşaat Daire Başkanlığı" Himayesinde Çalışma Yapan "Asil İnşaat Firması" (PE100) Şebeke Hattını Patlatmasından Dolayı Plansız Su Kesintisi Uygulanacaktır. Planlı Olmayan Su Kesintisi Nedeniyle Vermiş Olduğumuz Geçici Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz...
Etkilenen Yerler: Yıldırım Mahallesi, Timurhan Mahallesi ve Beyazıt Mahallesi
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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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