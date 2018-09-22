  • BIST 1.378,100
  • Altın 500,98
  • Dolar 8,6450
  • Euro 10,2450
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

Su Kesintisi 12 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 12 Temmuz Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 12 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 11 Temmuz 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 12 Temmuz Ankara Su Kesintisi!

İşte  12 Temmuz 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

12 Temmuz 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Akyurt

 

Arıza Tarihi: 12.07.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 12.07.2021 12:00:00
Detay: Akyurt Yıldırım Mahallesi Şehit Tezcan Özdemir Caddesinde "Su İnşaat Daire Başkanlığı" Himayesinde Çalışma Yapan "Asil İnşaat Firması" (PE100) Şebeke Hattını Patlatmasından Dolayı Plansız Su Kesintisi Uygulanacaktır. Planlı Olmayan Su Kesintisi Nedeniyle Vermiş Olduğumuz Geçici Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz...
Etkilenen Yerler: Yıldırım Mahallesi, Timurhan Mahallesi ve Beyazıt Mahallesi

İLGİLİ HABERLER

Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

  •  

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Emlakçılardan pazar kararı12 Temmuz 2021 Pazartesi 05:35
  • Bu mesleği yapan yaşlanmaz12 Temmuz 2021 Pazartesi 05:15
  • Ortaköy'ün içme suyu sorunu çözülüyor12 Temmuz 2021 Pazartesi 04:42
  • Mesire alanlarında yoğunluk10 Temmuz 2021 Cumartesi 05:30
  • Çankırı Valisinden Ankaraya çıkarma10 Temmuz 2021 Cumartesi 05:00
  • Tepkiler sürüyor10 Temmuz 2021 Cumartesi 04:45
  • Avrupalı öğrencilere Ankara tanıtıldı09 Temmuz 2021 Cuma 06:07
  • İyiliğe kurban olacaklar09 Temmuz 2021 Cuma 05:00
  • Mevsimlik işçilerin zararı giderilmeli08 Temmuz 2021 Perşembe 05:15
  • Cips almayın nohut alın08 Temmuz 2021 Perşembe 05:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti