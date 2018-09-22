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Su Kesintisi 13 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 13 Ağustos 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 12 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 13 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 13 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 13 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte  13 Ağustos 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

13 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Elmadağ

 

Arıza Tarihi: 12.08.2021 11:30:00
Tamir Tarihi: 13.08.2021 12:30:00
Detay: Kanuni Sultan Süleyman bulvarı amatist arkası su inşaat tarafından @500 ve 200luk duktil boru döşeme esnasında 225 pe boru şebeke hattına hasar vermiştir
Etkilenen Yerler: Mutlukent mahallesi bir kısmı, ergönül villaları, Angora bulvarı üzeri, amatist ve yakın çevresi kesintiden etkilenecektir

Polatlı

 

Arıza Tarihi: 13.08.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 13.08.2021 14:00:00
Detay: GAZİ MAHALLESİ ANITTEPECADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR (VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ).
Etkilenen Yerler: MEHMET AKİF MAHALLESİ, GAZİ MAHALLESİ VE ŞEHİTLİK MAHALLESİNİN BİR KISMI

Kalecik

Arıza Tarihi: 13.08.2021 09:40:00
Tamir Tarihi: 13.08.2021 12:00:00
Detay: Kalecik Yenidoğan Yeşilyurt mahallesi üzerinde bulunan Q 75 PVC iletim hattında firma tarafından yapılan kanal çalışması sonucu oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Yenidoğan yeşilyurt mahallesi Cuma saray mahallesi Ahikemal şenyurt mahallesi Halilağa tabakhane mahallesi

Akyurt

Arıza Tarihi: 13.08.2021 09:20:00
Tamir Tarihi: 13.08.2021 12:00:00
Detay: AKYURT YILDIRIM MAH KOZA SOK İÇİNDE ABONENİN İÇME SUYUNDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR PE 100 TARİH 13.08.2021.SAAT.09.20.İLE 12.OO.ARASINDA DIR ETKİLENECEK YERLER YILDIRIM MAH VE BEYAZIT VE TOKİ BİLOKLARI
Etkilenen Yerler: AKYURT YILDIRIM MAH VE BEYAZIT MAH VE TOKİ BİLOKLARI

Altındağ

 

Arıza Tarihi: 13.08.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 13.08.2021 13:00:00
Detay: ALTINDAĞ BÖLGE PLANSIZ SU KESİNTİSİ Baraj mahallesi Osmanlı caddesi içindeki yeni su deposuna içme suyu şebeke boru bağlantısı yapılmasından dolayı Saat:08:30 ile 13:00 Arası su kesintisi uygulanacaktır
Etkilenen Yerler: Baraj mahallesi ( Toki Blokları )

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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