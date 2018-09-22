Su Kesintisi 13 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 13 Ekim 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 13 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 13 Ekim 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
13 Ekim 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.10.2020 23:00:00
Tamir Tarihi: 15.10.2020 23:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:11.10.2020 23:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :15.10.2020 23:00 DETAY: PLANLI SU KESİNTİSİ : POLATLI YA SU TEMİN EDEN YÜZÜKBAŞI ANA İLETİM HATTINDA SIK,SIK ARIZALAR OLUŞMASINDAN DOLAYI REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: ETKİLENECEK YERLER: ŞENTEPE MAH.ESENTEPE MAH.GÜLVEREN MAH.İSTİKLAL MAH.YENİ MAH.CUMHURİYET MAH.ZAFER MAH.KURTULUŞ MAH.FATİH MAHALLESİ.GAZİ MAH.ŞEHİTLİK MAH.ÇAMLICA MAH.MEHMETAKİF MAH.KARAPINAR MAH.BASRI MAH.KARACAAHMET MAH.KIRANHARMAN MAH.SAZLAR MAH.GENÇALİ MAH.ÖMERLER MAH.BEYLİKKÖPRÜ MAH.KARAİLYAS MAH.İĞCİLER MAH.ESKİPOLATLI MAH.KARAHAMZALI MAH.GÜMÜŞYAKA MAH.KOCAHACILI MAHALLELERİNİN TAMAMI
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 12.10.2020 17:30:00
Tamir Tarihi: 12.10.2020 19:30:00
Detay: Detay: BEYPAZARI BAŞAĞAÇ MAHALLESİ NDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: Etkilenen Yerler: BEYPAZARI BAŞAĞAÇ MAHALLESİ Bİ KISMI
KEÇİÖREN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 13.10.2020 08:45:00
Tamir Tarihi: 13.10.2020 13:00:00
Detay: KARAKAYA MAHALLESİ SÜLÜN SOKAK İÇERİSİNDE ŞEBEKE ARIZASI KAYNAKLI KESİNTİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: KARAKAYA VE KAFKAS MAHALLELERİ
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 13.10.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 13.10.2020 17:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Şehit Zafer Çalışkan Caddesinde Altyapı Çalışmaları Esnasında PVC Ø75 mm Dağıtım Şebeke Hattı Zarar Görüdüğünden Plansız İçmesuyu Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Nasuhpaşa Mh. - Hacıbey Mh. - Aliağa Mh. - Yazı Mh. - Atatürk Mh.
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.10.2020 16:45:00
Tamir Tarihi: 13.10.2020 17:00:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ GÖKÇEÖZ MAHALLESİ POMPA İSTASYONUNDA MOTOR ARIZASI NEDENİ İLE SU VERİLEMEMEKTEDİR.
Etkilenen Yerler: GÖKÇEÖZ MAHALLESİ
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.10.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 13.10.2020 17:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Tekke Mahallesi İçme Suyu Kuyusunda Seviye Düşmesi nedeniyle su verilememektedir.
Etkilenen Yerler: Tekke Mahallesi.
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