Su Kesintisi 13 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 13 Ekim 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 13 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 13 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
13 Ekim 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 13.10.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 13.10.2021 16:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Karaoğlan Mahallesi Konya yolu üzerinde bulunan Ø400'lük duktil hattaki arıza nedeniyle 13/10/2021 saat 09:30 ile 16:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Karagedik Mah, Ahiboz Mah, Yağlıpınar Mah. ve Oğulbey Mah.
AKYURT
Arıza Tarihi: 13.10.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 13.10.2021 11:00:00
Detay: AKYURT BALIKHİSAR MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU ŞEBEKE ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: BALIKHİSAR TAMAMI
POLATLI
Arıza Tarihi: 13.10.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 13.10.2021 12:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 13.10.2021 09:00 TAHMİNİ :ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 13.10.2021 12:00 ARIZA DETAY: Polatlı İlçesi :Kurtuluş Mahallesi Savaşçı Sokak Üzerinde Su Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz). ETKİLENEN YERLER: Kurtuluş Mahallesi Tamamı
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Tamamı
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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
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