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Su Kesintisi 13 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 13 Eylül 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 13 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 13 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 13 Eylül 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 13 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte 13 Eylül 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

13 Eylül 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.09.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 13.09.2020 12:00:00
Detay: Topçu mah 1558 cad korkut ata kültür merkezi önündeki q 100,lük içme suyu şebeke arızasındandan kaynaklı plansız su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Topçu mah 1558 cadde ve civarı

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.09.2020 10:30:00
Tamir Tarihi: 13.09.2020 13:30:00
Detay: BEYPAZARI KURTULUŞ MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI KURTULUŞ MAHALLESİ,ZAFER MAHALLESİ Bİ KISMI

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.09.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 13.09.2020 17:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 13.09.2020 09:00 ARIZA BİTTİŞ TARİHİ: 13.09.2020 17:00 ARIZA DETAY: POLATLI İLÇESİ: Yüzükbaşı Mahallesi İçmesuyu Tesislerine enerji sağlayan elektrik hattında meydana gelen Enerjisa kaynaklı arızadan dolayı Polatlı İlçe Merkezine ve merkezden Su alan kırsal mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır. Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz. ETKİLENEN YERLER: İlçe Merkezi Tamamı ilçe merkezden Su alan Kırsal Mahaller
Etkilenen Yerler: Şentepe Mahalesi, Esentepe mahallesi,gülveren mahallesi ,yeni mahalle istiklalal mahalesi,cumhuriyet mahalesi, kurtuluş mahallesi,zafer mahallesi gazi mahallesi Mehmet akif mahallesi ,çamlıca mahalesi fatih mahalesi.şehitlik mahalesi -AYRICA- İLÇE MERKEZİNDEN Su alan kırsal mahaller

 

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