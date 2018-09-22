Su Kesintisi 13 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 13 Haziran 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 13 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 13 Haziran 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
13 Haziran 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 13.06.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 13.06.2021 13:00:00
Detay: FATİH MAHALLESİ FEHMİ EREN BULVARI ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø90 PVC BORU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ
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