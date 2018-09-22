Su Kesintisi 13 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 13 Kasım 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 13 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 13 Kasım 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
13 Kasım 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 13.11.2020 00:55:00
Tamir Tarihi: 13.11.2020 11:00:00
Detay: TEMELLİ HÜRRİYET MAHALLESİ KÜME EVLERİ İÇERİSİNDE OLUŞAN SU DEPOSU ARIZASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: TEMELLİ HÜRRİYET MAHALLESİ
AKYURT PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 13.11.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 13.11.2020 11:30:00
Detay: AKYURT YEŞİLTEPE MAHALLESİ ELÇİ CADDESİ NO 7 ÖNÜNDE .75.PVC. İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: AKYURT YEŞİLTEPE GENELİ ETKİLENECEKTİR
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