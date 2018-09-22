  • BIST 1.280
  • Altın 461,874
  • Dolar 7,6300
  • Euro 9,0052
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Su Kesintisi 13 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 13 Kasım 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 13 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 13 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 13 Kasım 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 13 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 13 Kasım 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

13 Kasım 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.11.2020 00:55:00
Tamir Tarihi: 13.11.2020 11:00:00
Detay: TEMELLİ HÜRRİYET MAHALLESİ KÜME EVLERİ İÇERİSİNDE OLUŞAN SU DEPOSU ARIZASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: TEMELLİ HÜRRİYET MAHALLESİ

 

AKYURT PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.11.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 13.11.2020 11:30:00
Detay: AKYURT YEŞİLTEPE MAHALLESİ ELÇİ CADDESİ NO 7 ÖNÜNDE .75.PVC. İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: AKYURT YEŞİLTEPE GENELİ ETKİLENECEKTİR

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

68757-001.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Farabi doğumunun 1150'nci yılında anıldı "ONU YAŞATMALIYIZ"13 Kasım 2020 Cuma 05:05
  • Ticaret Ahlakı13 Kasım 2020 Cuma 04:04
  • 450 bin fidanla Türkiye haritası13 Kasım 2020 Cuma 03:01
  • Osman Gazi’den Kalan Miras13 Kasım 2020 Cuma 02:02
  • Halı sahanın kapısını çaldılar13 Kasım 2020 Cuma 01:03
  • 13 Kasım 2020 Cuma Hutbesi yayımlandı!12 Kasım 2020 Perşembe 15:21
  • Veliler Bakan Soylu'dan destek istedi - Öğrenciler Güvende Değil!12 Kasım 2020 Perşembe 05:05
  • Almanya'dan Türkiye'ye yardım köprüsü12 Kasım 2020 Perşembe 04:04
  • Başkanlar, ihtiyaç halinde yardıma koşacaklarını duyurdu12 Kasım 2020 Perşembe 03:03
  • Karabağ Azerbaycan’dır!12 Kasım 2020 Perşembe 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti