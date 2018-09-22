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Su Kesintisi 13 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 13 Mart 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 13 Mart Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 13 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 13 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 13 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 13 Mart 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

13 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.03.2020 09:45:00
Tamir Tarihi: 13.03.2020 12:00:00
Detay: GÜLVEREN MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAKTA MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: GÜLVEREN MAHALLESİ BİR KISMI

 

TEMELLİ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.03.2020 10:30:00
Tamir Tarihi: 13.03.2020 15:00:00
Detay: YENİHİSAR MAHALLESİ GÜLER SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN SU ARIZASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: GÜLER SOKAK DEMİRCİLER ÇEVRESİ

 

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