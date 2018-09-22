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Su Kesintisi 13 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 13 Nisan 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 13 Nisan Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 13 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 13 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 13 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 13 Nisan 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

13 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 13.04.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 13.04.2020 12:00:00
Detay: AYVAŞIK MAHALLESİ ESERTEPE SOKAK DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SAAT 12.00 A KADAR SULAR VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAHLLESİ BİR KISMI , ESERTEPE SOKAK

 

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