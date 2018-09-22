Su Kesintisi 13 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 13 Nisan 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 13 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 13 Nisan 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
13 Nisan 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 13.04.2021 08:50:00
Tamir Tarihi: 13.04.2021 12:30:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ İSTİKLAL MAHALLESİ ALAATTİN SOKAK DA YÜKLENİCİ FİRMANIN DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ İSTİKLAL MAHALLESİ Bİ KISMI
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 12.04.0201 15:00:00
Tamir Tarihi: 13.04.2021 15:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 12.04.201 15:00 ARIZA BİTTİŞ TARİHİ: 13.04.2021 15:00 ARIZA DETAY: Polatlı İlçesi : Şentepe Mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerinde 450 : lik Ana İlettim Su Şebeke Hattındaki Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı ) Özür Dileriz. ETKİLENEN YERLER: Esentepe Mahallesi Şentepe Mahallesi Gülveren mahallesi
Etkilenen Yerler: Esentepe Mahallesi Şentepe Mahallesi Gülveren mahallesi
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