  • BIST 119.782
  • Altın 292,936
  • Dolar 5,8655
  • Euro 6,5257
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 2 °C
SON DAKİKACari açık rakamları açıklandı
»

Su Kesintisi 13 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 13 Ocak 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 13 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 13 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 13 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 13 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 13 Ocak 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

13 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.01.2020 09:15:00
Tamir Tarihi: 13.01.2020 15:00:00
Detay: Altındağ Karapürçek mahallesinde 508 sokakta, içme suyu şebeke arızasından dolayı kesinti yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Karapürçek mahallesinin bir kısmı ile Beşikkaya mahallesinin bir kısmı

  • ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.01.2020 22:00:00
Tamir Tarihi: 13.01.2020 12:00:00
Detay: Yeşiloava mahallesi küme evler nevaşehir sitesi önünde 400 lük politilen boruda meydana gelen arızadan kaynaklı su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: 4014 cadde ve civarı

  • POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.01.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 13.01.2020 12:00:00
Detay: Polatlı ilçesi fatih mahallesi bilgen caddesi oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: fatih mahallesi bir kısmı

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 4
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tosuncuk için harekete geçildi13 Ocak 2020 Pazartesi 09:27
  • Otomobil, refüje çarpıp takla attı13 Ocak 2020 Pazartesi 09:26
  • THY, Filipinler'deki yanardağ patlaması nedeniyle uçuşları iptal etti13 Ocak 2020 Pazartesi 09:24
  • Türkiye ve dünya gündemi 13 Ocak 202013 Ocak 2020 Pazartesi 09:19
  • Irak’ta ABD üssüne füzeli saldırı13 Ocak 2020 Pazartesi 08:52
  • Türkiye'nin en uzun demiryolu tüneli tamamlanıyor13 Ocak 2020 Pazartesi 05:12
  • İran'dan İngiltere'ye nota13 Ocak 2020 Pazartesi 05:09
  • Borcu olduğu için kuzenini bıçakladı13 Ocak 2020 Pazartesi 05:08
  • İstanbul'da üç ATM kundaklandı13 Ocak 2020 Pazartesi 05:06
  • 'Libya'da ne arıyoruz' diyen, tarih ve coğrafya cahilidir13 Ocak 2020 Pazartesi 04:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti