Su Kesintisi 13 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 13 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 13 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 13 Ocak 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
13 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 13.01.2020 09:15:00
Tamir Tarihi: 13.01.2020 15:00:00
Detay: Altındağ Karapürçek mahallesinde 508 sokakta, içme suyu şebeke arızasından dolayı kesinti yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Karapürçek mahallesinin bir kısmı ile Beşikkaya mahallesinin bir kısmı
- ETİMESGUT SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 12.01.2020 22:00:00
Tamir Tarihi: 13.01.2020 12:00:00
Detay: Yeşiloava mahallesi küme evler nevaşehir sitesi önünde 400 lük politilen boruda meydana gelen arızadan kaynaklı su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: 4014 cadde ve civarı
- POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 13.01.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 13.01.2020 12:00:00
Detay: Polatlı ilçesi fatih mahallesi bilgen caddesi oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: fatih mahallesi bir kısmı
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