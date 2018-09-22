Su Kesintisi 13 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 13 Temmuz 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 13 Temmuz Ankara Su Kesintisi!
İşte 13 Temmuz 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
13 Temmuz 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
Nallıhan
Arıza Tarihi: 13.07.2021 08:50:00
Tamir Tarihi: 13.07.2021 17:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Fatih Mahallesi Fehmi Eren Bulvarında devam eden Yüklenici Firma Atık su Şebeke alt yapı yenileme çalışması esnasında Dağıtım şebeke hattı çap 75 mm. P V C hattına zarar verilmesi nedeniyle saat 17:00 kadar su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi
Kalecik
Arıza Tarihi: 13.07.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 13.07.2021 12:00:00
Detay: Kalecik Halit Cevri Aslangil mahallesi Hüseyin Sağırkaya bulvarı üzerinde bulunan Q 160 asbest iletim hattında firma tarafından yapılan kanal çalışması sonucu oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Tahmini su verilme saati : 12:00
Etkilenen Yerler: HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİ GENELİ
Altındağ
Arıza Tarihi: 13.07.2021 08:40:00
Tamir Tarihi: 13.07.2021 15:00:00
Detay: Baraj Mahallesi Osmanlı caddesi içinde PE 355 lik şebeke borusu arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Baraj Mahallesi Osmanlı ,Melikşah ve Baraj caddeleri
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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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