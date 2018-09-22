Su Kesintisi 14 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 14 Ağustos 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 14 Ağustos Ankara Su Kesintisi!
İşte 14 Ağustos 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
14 Ağustos 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.08.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 14.08.2020 12:00:00
Detay: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ ŞEHİT SADIK EKİZ CADDESİ NDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ Bİ KISMI
YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.08.2020 14:00:00
Tamir Tarihi: 14.08.2020 19:00:00
Detay: Başkanlığımıza bağlı Yenimahalle Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Ata Mahallesi,3549.Sokakta bulunan Ø200 mm'lik hattan, 3535.Sokakta bulunan Ø150 mm'lik içmesuyu şebeke tesisine içme suyu basınç probleminin giderilmesi adına bağlantı yapılması planlanmaktadır. 14/08/2020 tarihinde 14:00 -19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: ATA MAHALLESİ 3503-3504-0505-3506-3507-3508-3509-3510-3511-3512-3535 VE 3549 CADDE
GÖLBAŞI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.08.2020 00:00:00
Tamir Tarihi: 14.08.2020 13:00:00
Detay: ÇANKAYA İLÇESİ SIIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN PSW11 POMPA İSTASYONUNDA 14.08.2020 TARİHİNDE POMPADAKİ DEBİNİN YETERSİZ OLMASINDAN DOLAYI DAHA YÜKSEK DEBİLİ POMPA MONTAJI YAPILACAĞINDAN 00:00 İLE 10:00 ARASINDA GÖLBAŞI GENELİNDE, 00:00 İLE 13:00 ARASINDADA TULUNTAŞ,İNCEK,TAŞPINAR,KIZILCAŞAR,KOPARAN VE TEKYAPI MEVKİİLERİNDE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: GÖLBAŞI GENELİ
ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.08.2020 00:00:00
Tamir Tarihi: 14.08.2020 13:00:00
Detay: Çankaya ilçesi sınırları içerisinde bulunan PSW11 pompa istasyonunda 1 numaralı pompada debi yetersiz olduğundan, daha yüksek debili pompa montajı yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Çankaya Ahlatlıbel mahallesi tamamı, Beytepe mahallesi 1723-1720-1729-1729/1-1727-1724-1725-1730-1746-1740-1736-1743-1741-1717 sokak, caddeler ve çevresi, Jandarma okullar komutanlığı, öz bahadır sitesi, güneyce sitesi, duru beytepe konutları ve yakın çevreleri su kesintisinden etkilenecektir. Bilginize
PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.08.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 14.08.2020 12:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Tevfik İleri Mahallesi, Saltuhan Sokak ile Sadrazam Sokak köşede parsel içerisinde kalan 110"luk PVC içme suyu şebeke hattı deplase çalışmalarından dolayı su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Tevfik İleri Mahallesi, Saltuhan, Sadrazam, Narcı, Yokuş, Timuçin, Oktan, Hürrem Sultan, Eşrefoğlu, Vezinli, Alaçam, Sokakları etkilenecektir.
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