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Su Kesintisi 14 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 14 Aralık 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 14 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 14 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 14 Aralık 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 14 Aralık 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

14 Aralık 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇAMLIDERE PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.12.2020 08:35:00
Tamir Tarihi: 14.12.2020 12:55:00
Detay: Çamlıdere İlçesi Beşbeyler Sondaj Kuyusunda elektrik arızası sebebiyle içme suyu kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Körler, Beyler, Yayalar, Yahyalar, Ömerağa, Orta ve Kayabaşı Mahalleleri

 

MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.12.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 15.12.2020 16:00:00
Detay: planlı su kesintisi: Mamak ilçesi Balkiraz mahallesi Genelinde DMA çalışması ve Kayıp kaçak için sıfır basınç testi yapılacağından 15.12.2020 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Balkiraz mahallesi'nin geneli ile Saimekadın mahallesi nin üst kotları

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.12.2020 14:20:00
Tamir Tarihi: 13.12.2020 16:30:00
Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ 7. SOKAKDA ABONE HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAHALLESİNİN BİR KISMI.

 

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