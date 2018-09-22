Su Kesintisi 14 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 14 Aralık 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Ankara Su Kesintisi!
İşte 14 Aralık 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
14 Aralık 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
NALLIHAN
Arıza Tarihi: 14.12.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 14.12.2021 16:00:00
Detay: PLANLI KESİNTİ : ALİAĞA MAHALLESİ ORHAN EREN CADDESİ SOBRAN DERESİ MEVKİİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA HAT GEÇİŞİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI GÜN İÇERİSİNDE BELİRLİ BİR SÜRE SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler: ALİAĞA MAHALLESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, HACIBEY MAHALLESİ
HAYMANA
Arıza Tarihi: 14.12.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 15.12.2021 03:00:00
Detay: İLÇE MERKEZİNDE YENİ YAPILAN DEPOLARA SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞININ UHDESİNDE BULUNAN FİRMANIN BAĞLANTI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ MEYDANA GELMEKTEDİR. VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: MEDRESE MAHALLESİ, ÇALDAĞ MAHALLESİ, YENİ MAHALLESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, SEYRAN MAHALLESİ
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 14.12.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 14.12.2021 12:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi karşı yaka mahallesi 609 caddede @ 110 Luk PE borudaki arıza nedeniyle 14/12/2021 saat 08:00 ile 12:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Demirkent sitesi
POLATLI
Arıza Tarihi: 14.12.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 14.12.2021 12:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi İstiklal Mahallesi Haymana Yollu üzerinde Su Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: İstiklal Mahallesi Bir Kısmı
MAMAK
Arıza Tarihi: 14.12.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 14.12.2021 17:00:00
Detay: Mamak ilçesi Kıbrısköyü mahallesi Nesibehatun caddesi taş ocakları mevkisi yanındaki depo içindeki motor arızasından dolayı üst kotlar da susuzluk yaşanacaktır. Etkilenen yerler. Nesibehatun hatun caddesi nin üst kotları
Etkilenen Yerler: Nesibe Hatun caddesi nin üst kotları
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 14.12.2021 09:40:00
Tamir Tarihi: 14.12.2021 15:30:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ HASANOĞLAN MUZAFFER EKŞİ.MH.ESERTEPE.3.SOKAKTA MÜTAYİT FİRMA TARAFINDAN KANALİZASYON ÇALIŞMASI ESNASINDA KURUMUMUZA AİT 110 LUK HDPE BORUYA HASAR VERMİŞTİR BU SEBEPTEN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: MUZAFFER EKŞİ.MH.FATİH.MH
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 14.12.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 14.12.2021 17:00:00
Detay: Oran Şehri Mahallesi Turan Güneş Bulvarı köprü çalışması için deplasesi yapılan Q200'lük temiz su borusunun bağlantısı yapılacağından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Oran Şehri Mahallesi, İlkbahar Mahallesi, Aşağı Dikmen Mahallesi, Yukarı Dikmen Mahallesi ve civarı
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