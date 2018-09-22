Su Kesintisi 14 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 14 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 14 Ekim 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
14 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- ALTINDAĞ su kesintisi
Arıza Tarihi: 14.10.2019 09:05:00
Tamir Tarihi: 14.10.2019 11:00:00
Detay: Zübeyde hanım mahallesi 655.sokak 20 numaradaki içme suyu şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Zübeyde hanım mahallesi(eski ziraat mahallesi)
- SİNCAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 14.10.2019 09:20:00
Tamir Tarihi: 14.10.2019 15:00:00
Detay: MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ KAYI CADDESİ İÇERİSİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: MUSTAF KEMAL MAHALLESİNİN BİR KISMI
- PURSAKLAR su kesintisi
Arıza Tarihi: 14.10.2019 09:40:00
Tamir Tarihi: 14.10.2019 12:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Eskiköy Caddesi içerisinde oluşan Şebeke arızasından dolayı Su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesinin bir kısmı
- NALLIHAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 7.09.2019 14:00:00
Tamir Tarihi: 14.10.2019 17:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Çiller mahallesi sondaj kuyusu çökmesi nedeniyle su verilememektedir
Etkilenen Yerler: Çiller mahallesi
- POLATLI su kesintisi
Arıza Tarihi: 14.10.2019 08:45:00
Tamir Tarihi: 14.10.2019 13:00:00
Detay: ŞEHİTLİK MAHALLESİ ÇAMLICA CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ
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