Su Kesintisi 14 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 14 Ekim 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 14 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 14 Ekim 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
14 Ekim 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.10.2020 23:00:00
Tamir Tarihi: 15.10.2020 23:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:11.10.2020 23:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :15.10.2020 23:00 DETAY: PLANLI SU KESİNTİSİ : POLATLI YA SU TEMİN EDEN YÜZÜKBAŞI ANA İLETİM HATTINDA SIK,SIK ARIZALAR OLUŞMASINDAN DOLAYI REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: ETKİLENECEK YERLER: ŞENTEPE MAH.ESENTEPE MAH.GÜLVEREN MAH.İSTİKLAL MAH.YENİ MAH.CUMHURİYET MAH.ZAFER MAH.KURTULUŞ MAH.FATİH MAHALLESİ.GAZİ MAH.ŞEHİTLİK MAH.ÇAMLICA MAH.MEHMETAKİF MAH.KARAPINAR MAH.BASRI MAH.KARACAAHMET MAH.KIRANHARMAN MAH.SAZLAR MAH.GENÇALİ MAH.ÖMERLER MAH.BEYLİKKÖPRÜ MAH.KARAİLYAS MAH.İĞCİLER MAH.ESKİPOLATLI MAH.KARAHAMZALI MAH.GÜMÜŞYAKA MAH.KOCAHACILI MAHALLELERİNİN TAMAMI
YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.10.2020 08:45:00
Tamir Tarihi: 14.10.2020 13:00:00
Detay: Yenimahalle Susuz mah Dempa san st 3791 sok içi pe 100_ø110 içme suyu dagitim hatti ariza çalişmasi nedeniyle su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Susuz mah.Dempa san st
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.10.2020 08:45:00
Tamir Tarihi: 14.10.2020 14:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Nasuhpaşa Mahallesi Şehit Zafer Çalışkan Caddesinde Altyapı Çalışmaları Esnasında PVC Ø75 mm Dağıtım Şebeke Hattı Zarar Gördüğünden Plansız İçmesuyu Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Nasuhpaşa Mh. - Hacıbey Mh. - Atatürk Mh. - Yazı Mh. - Aliağa Mh.
MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.10.2020 08:40:00
Tamir Tarihi: 14.10.2020 17:00:00
Detay: Mamak ilçesi Bahceleriçi mahallesi Mamak caddesi Altınışık market önünde oluşan Q150 lik duktil boru arızasından dolayı 17.00a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: Bahceleriçi mahallesinin alt kotları. H.gazi mamak çarşı içi caddesi. Misket mahallesi nin alt kotları. Çağlayan mahallesi nin alt kotları ile Altıağaç mahallesi nin alt kotları
KAZAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.10.2020 08:20:00
Tamir Tarihi: 14.10.2020 12:00:00
Detay: KAHRAMANKAZAN İLÇESİ KAYI MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET BULVARI İÇERİSİNDE OLŞAN 90 LIK PVC BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: KAYI MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET BULVARI VE ÇEVRESİ
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