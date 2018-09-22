Su Kesintisi 14 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 14 Ekim 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 14 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 14 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
14 Ekim 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
SİNCAN
Arıza Tarihi: 14.10.2021 00:00:00
Tamir Tarihi: 14.10.2021 13:00:00
Detay: Temelli Cumhuriyet Mh Ceylan Cd. İçerisinde Fen işleri Dairesi Başkanlığı tarafından yol çalışması esnasında 160 lık içme suyu dağıtım şebeke hattına hasar verdiğinden dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Sanayi Cd Civarı
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