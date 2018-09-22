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Su Kesintisi 14 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 14 Eylül 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 14 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 14 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 14 Eylül 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 14 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte 14 Eylül 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

14 Eylül 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.09.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 14.09.2020 12:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 14 .09.2020 10:00 ARIZA BİTTİŞ TARİHİ:04. 14 .09.2020 12:00 ARIZA DETAY: POLATLI İLÇESİ: Zafer Mahalesi Adnanan Menderes Caddesi Üzerinde Oluşan Su Şebeke Hattı Arızasından Dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz. ETKİLENEN YERLER: Zafer Mahallesi Kurtuluş Mahalesi Cumhuriyet Mahallesi Bir Kısmı
Etkilenen Yerler: Zafer Mahallesi Kurtuluş Mahalesi Cumhuriyet Mahallesi Bir Kısmı

 

YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.09.2020 07:30:00
Tamir Tarihi: 14.09.2020 12:00:00
Detay: Yenimahalle Yakacik mah.3585 cad içi ø100 pvc içme suyu dagitim hatti ariza çalişmasi nedeniyle su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Kuzey Yıldızı mah.Aksa yapi koop. Bizim yöre sitesi

 

YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.09.2020 07:30:00
Tamir Tarihi: 14.09.2020 12:00:00
Detay: Yenimahalle Yakacik mah Oyuklu mevkii Toki inşaat alanı ıçınde pe100_ø90 içme suyu dagitim hatti ariza çalişmasi nedeniyle su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Yakacık Oyuklu Baglar mevkii

 

ÇUBUK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.09.2020 23:55:00
Tamir Tarihi: 14.09.2020 10:00:00
Detay: ÇUBUK İLÇESİ ESENBOĞA MAHALLESİ HÜSEYİN GAZİ SOKAK'TA MEYDANA GELEN 200'LÜK POLİETİLEN BORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 10:00'A KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ESENBOĞA MAHALLESİ

 

NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.09.2020 09:20:00
Tamir Tarihi: 14.09.2020 14:00:00
Detay: Nalıhan İlçesi Fatih Mahallesi Dağıtım Şebeke Hattında Ana Vana bağlantısı çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi Anadolu Caddesi

 

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