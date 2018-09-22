Su Kesintisi 14 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 14 Eylül 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 14 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?