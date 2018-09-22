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Su Kesintisi 14 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 14 Eylül 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 14 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 14 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 14 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 14 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte  14 Eylül 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

14 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Polatlı

 

Arıza Tarihi: 14.09.2021 08:45:00
Tamir Tarihi: 14.09.2021 13:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ YENİMAHALLE KUYU SOKAKTA MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: YENİMAHALLE MAHALLESİ

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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