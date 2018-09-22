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Su Kesintisi 14 Haziran 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 14 Haziran 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 14 Haziran 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 14 Haziran 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 14 Haziran 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

14 Haziran 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • KEÇİÖREN su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 14.06.2019 10:15:00
Tamir Tarihi: 14.06.2019 16:00:00
Detay: BAĞLUM KARŞIYAKA MH PALMİYE SK İÇİ ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASI
Etkilenen Yerler: BAĞLUM HİSAR MH BAĞLUM KARAKAYA MH BAĞLUM KARŞIYAKA MH

  • ÇANKAYA su kesintisi

Arıza Tarihi: 14.06.2019 10:20:00
Tamir Tarihi: 14.06.2019 12:30:00
Detay: İLKER MAHALLESİ 794 SOKAKDA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: İLKER MAHALLESİ

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