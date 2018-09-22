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Su Kesintisi 14 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 14 Haziran 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 14 Haziran Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 14 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 14 Haziran 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 14 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 14 Haziran 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

14 Haziran 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇUBUK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.06.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 14.06.2020 12:00:00
Detay: Çubuk İlçesi Atatürk Mahallesinde oluşan Asbest boru arızası nedeniyle Saat 12:00'a kadar su akışı sağlanamayacaktır.
Etkilenen Yerler: Atatürk Mahallesi Şehit Ahmet Aydoğan Caddesine Bağlı sokaklar

 

KIZILCAHAMAM PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.06.2020 16:15:00
Tamir Tarihi: 13.06.2020 20:00:00
Detay: POMPA ARIZASI
Etkilenen Yerler: ÇELTİKÇİ MAHALLESİNİN TÜM GENELİ

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.06.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 14.06.2020 12:00:00
Detay: BEYPAZARI BAŞAĞAÇ MAHALLESİ ERGENEKON SOKAK DA YÜKLENİCİ FİRMA YENİ ABONE BAĞLANTISI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BAŞAĞAÇ MAHALLESİ Bİ KISMI

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.06.2020 08:50:00
Tamir Tarihi: 14.06.2020 12:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ GÜLVEREN MAHALLESİ LİMON CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN SU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: GÜLVEREN MAHALLESİ

 

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