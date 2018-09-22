Su Kesintisi 14 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 14 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 14 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 14 Kasım 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
14 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 14.11.2021 08:20:00
Tamir Tarihi: 14.11.2021 12:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ : İvedik organize sanayi 1473 sokak no 9 önündeki arıza sular kesilmiş
Etkilenen Yerler: İvedik organize sanayi 1473 sokak ve civarı suları kesilmiştir
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 14.11.2021 09:50:00
Tamir Tarihi: 14.11.2021 13:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ : İnönü mahallesi 1777 cd Apak site içi arıza dan dolayı sular kesilmiştir
Etkilenen Yerler: İnönü mahallesi 1777 cd Apak site içi etkilenen yerler
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 14.11.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 14.11.2021 14:00:00
Detay: Elmadağ İsmetpaşa Mh Şık Sk No:9 arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: İsmetpaşa,Yenice,Yenipınar Mh.
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